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Sakarya'da sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

28.05.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari aracın sitenin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Recep Ü'nün (66) kullandığı 54 ZU 885 plakalı hafif ticari araç, 15 Temmuz Camili Mahallesi Küme Evleri mevkisinde bir sitenin bahçesine devrildi.

Kazayı gören site sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Araçta sıkışan sürücü ile Zehra Ü. ve 3 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Site sakini Enes Şimşek, gazetecilere, bir ses duyduklarını ve ilk etapta ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

"Sonrasında ne olduğunu gördük ve şok olduk. Büyük bir kaza, verilmiş sadakaları varmış. Ekipler hemen gelip müdahale etti. Burada bu tür kazalar oluyor." diyen Şimşek, önlem alınmasını istedi.

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