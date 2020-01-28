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Sakarya’da son 3 günde 16 trafik kazası meydana geldi, 11 kişi yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 25-26-27 Ocak tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı.

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 25-26-27 Ocak tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 Ocak tarihinde meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yara alırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 25-26 Ocak tarihinde meydana gelen 12 trafik kazasında ise, 6 kişi yaralandı.

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Akşam
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Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Gündoğar Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Sena Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
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