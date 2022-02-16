YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

16.02.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 10 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve çevresinde yapılan aramalarda, 45 gram kokain, 82 gram kubar esrar, 23 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 tabanca mühimmatı, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörleri, uyuşturucu aparatları ve 2 komando bıçağı ele geçirildi.

Bunlarla ilgili F.K, K.K. ve A.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:17
İkindi
16:13
Akşam
18:41
Yatsı
20:01
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.