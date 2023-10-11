YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Sakarya'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

11.10.2023 07:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ticari taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da ticari taksinin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Pamukova Adapazarı D-650 kara yolu Yenice Mahallesi'nde Adapazarı istikametine giden 16 MCE 11 plakalı tır, önüne çıkan çöp toplayıcıya çarpmamak için aniden manevra yapıp durdu.

Bu sırada aynı yönde seyreden İlhan A. yönetimindeki 54 T 6007 plakalı ticari taksi, tıra arkadan çarptı.

Kazada ticari taksi sürücüsü İlhan A. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobilde sıkıştığı yerden kurtarılan İlhan A. ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendiAnkara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasındaDiyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Aracında ölü halde bulunduAracında ölü halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Pamukova kaza ticari taksi

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:50
İkindi
15:59
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Göktürk eczanesi
Erenler
Itir eczanesi
Sapanca
Özgür eczanesi
Adapazari
Şengül eczanesi
Kaynarca
Sevgi eczanesi
Pamukova
Turan eczanesi
Sogutlu
Nehirkent eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.