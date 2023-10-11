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Sakarya'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

11.10.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesi yakınında yol kenarında bir erkek cesedi olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme sonucunda cesedin İbrahim Demir'e (73) ait olduğu belirlendi.

Pamukova İlçe Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda fren izleri ve araç parçalarından yola çıkarak Demir'e bir tırın çarptığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde ekipler, İbrahim Demir'e çarptığı belirlenen 41 BM 225 plakalı tırı Bilecik-Sakarya kara yolu Geyve Şerefiye Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde buldu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü M.B'nin ilk ifadesinde, yolun karşısına geçen kişiyi son anda fark ettiğini ancak çarptıktan sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

İbrahim Demir'in cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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