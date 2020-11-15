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Sakarya'da tırla kamyon çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 15.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Pamukova ilçesindeki kazada tırın kupası koptu, elektrik direği yıkıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden Halil Çınar yönetimindeki 11 AR 701 plakalı kamyon, Hayrettin Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Bayram Topuz'un kullandığı 07 RM 848 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tırın kupası koparak 20 metre savruldu, kamyonun çarptığı yol kenarındaki elektrik direği devrildi.

Kaza yerine gelen itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, tır şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü Çınar ise elektrik tellerinin kamyonun üstüne düşmesi nedeniyle güvenlik önlemi alındıktan sonra ambulansa konuldu.

Pamukova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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