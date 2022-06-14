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Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

14.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Sakarya'daki kazalara ilişkin kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye aynı yönden gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Diğer görüntüde ise motosikletli kuryenin dörtyol ağzında otomobille çarpışması yer alıyor.

Yine bir kavşakta yön tabelasına vuran otomobilin savrularak aydınlatma direğine çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

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