Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kuruçeşme Mahallesi'nde seyreden 54 T 0009 plakalı ticari taksi ile arıza bakımına giden Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (SEDAŞ) ait 34 DGB 506 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

