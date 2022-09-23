Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Göynük'ten Taraklı istikametine seyrederken karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan Neslihan Gökçeağaç (33), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 3 çocuk annesi Gökçeağaç'ın cenazesi, Akyazı ilçesi Kabakulak Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Taraklı'dan Göynük istikametine giden R.B. idaresindeki 41 FH 390 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen Neslihan Gökçeağaç'ın kullandığı 54 ADY 015 plakalı otomobille çarpışmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.



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