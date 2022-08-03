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Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

03.08.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Hasan Turan'ın (73) kullandığı 54 ND 992 plakalı traktör, Hızar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde bulunan çukura devrildi.

Aracın altında kalan Turan, yaşamını yitirdi.

Turan'ın cenazesi Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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