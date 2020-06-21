YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da üç tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya'da üç tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 21.06.2020 21:00 | Son Güncelleme

Sakarya'da üç tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç tırın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden Serdar A. idaresindeki 06 BHC 522 plakalı eşya yüklü tır, Kızılkaya Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek İsmail A'nın kullandığı 07 HH 762 plakalı tırla çarpıştıktan sonra devrildi.

Adapazarı yönüne giden başka tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler Serdar A. ve İsmail A. ile tırlarda yolcu olarak bulunan A.T, D.T. ve B.O, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda Bilecik istikameti ulaşıma açıldı, Adapazarı yönünde ise trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü 1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:05
Akşam
20:40
Yatsı
22:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.