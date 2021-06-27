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Sakarya'da ulaşım görevlisi, otobüsün yönünü çevirerek öğrencileri YKS'ye yetiştirdi

27.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ulaşım görevlisi, otobüsün yönünü çevirerek öğrencileri YKS'ye yetiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım görevlisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna geç kalan 3 öğrenciyi, otobüsün yönünü çevirerek okula yetiştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün Serdivan ilçesinde Yazlık-Maltepe arası çalışan "9B" numaralı belediye otobüsüne binen 3 öğrenci, sınava 30 dakika kaldığını söyledi.

Hareket amirliği ile yolculardan izin alan ulaşım görevlisi, otobüsün yönünü çevirerek, 3 öğrenciyi okula yetiştirdi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 öğrencinin otobüse binmesi, geç kaldıklarını söylemesi, şoförün amirlikten ve yolculardan izin alması ile öğrencileri sınava yetiştirmesi yer alıyor.

Yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"26 Haziran Cumartesi günü YKS'ye girecek 3 öğrenci, otobüsümüzü durduruyor ve sınava 30 dakika kaldığını şoförümüze iletiyor. Şoförümüz, Hareket Amirliği ve yolcularımızdan izin alıyor, güzergahını değiştirip gençlerimizi sınava girecekleri okulun kapısına kadar götürüyor. Bu duyarlı davranışları için tüm yolcularımızı ve personelimizi yürekten tebrik ediyoruz."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de paylaşımı alıntılayarak, "Çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim." açıklamasında bulundu.

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