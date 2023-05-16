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Sakarya'da üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli adliyede

16.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir üniversite öğrencisinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün Dağdibi mevkiindeki arazide cesedi bulunan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T'nin (20) öldürülmesine ilişkin yakalanan cinayet zanlısı E.Ö. (17) ile bir akrabasının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

OLAY

Dağdibi mevkisinde dün arazide hareketsiz yatan birinin olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin 13 Mayıs'tan beri kendisinden haber alınamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T. olduğu tespit edilmişti.

Vekil imam olarak görev yaptığı öğrenilen ve vücudunda darp izlerine rastlanan B.T'nin, yapılan otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya ilişkin zanlı E.Ö. (17) ile bir akrabasını gözaltına almıştı.

B.T'nin, kiraladığı aracında yüksek meblağda masraf oluşturduğu gerekçesiyle E.Ö'den aracını yaptırmasını istediği, bu nedenle ikili arasında çıkan tartışmada zanlının tabancayla ateş ederek B.T'yi öldürdüğü belirtilmişti.

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cinayet Adliye

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