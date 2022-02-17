Sakarya'da üretilen istiridye mantarı ekonomiye kazandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yılda yaklaşık 500 ton istiridye mantarı yetiştirilerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi'nde Sera AŞ bünyesinde kurulan 1500 metrekarelik alanda yetiştirilen istiridye mantarının ikinci hasadı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, istiridye mantarının; barındırdığı protein oranı, insan sağlığına katkısı ve lezzeti sayesinde son yıllarda oldukça popüler ürün haline geldiğini söyledi.

Bu mantar türünü kentte üretip, ülkeye ve dünyaya pazarlamak için çalışmalara başladıklarını belirten Yüce, "Belirli müteşebbisler tarafından üretim modellemeleri mevcuttur. O modellemelerden örnek alarak bunun üzerine son teknolojiyi kullanarak yeni üretim modelleri oluşturmaya başladık." diye konuştu.

Yüce, üretimin sürdüğünü, üretim alanlarının genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini, istiridye mantarı üretim tesisinden edindikleri tecrübeyi ve gerekli ekipman desteğini sözleşmeli tarımsal üretim modelleri kapsamında çiftçi ve girişimcilerle paylaşacaklarını kaydetti.

Sözleşmeli üretim modeliyle üretimi daha da yaygınlaştıracaklarına işaret eden Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 10 ayrı seramızda istiridye mantar projesini hazırladık. Sakarya Nehri'nin kenarında üretim yapmak üzere çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Hedefimiz, yıllık yaklaşık 500 ton üretimi gerçekleştirmektir. Kendi imkanlarımızla, müteşebbislerin imkanlarıyla ve sözleşmeli üretim modelleriyle bir hedef koyduk ve inşallah bu hedefi yakalayacağız." dedi.

Sera AŞ Genel Müdürü İsmail Kaya da hasadın 70-80 günde tamamlandığını ve yılda 4 kez üretim yapıldığını anlattı.

Yeni projeyle tesisi büyüteceklerini aktaran Kaya, "Büyüttüğümüz tesiste hem Ar-Ge hem eğitim hem de pazarlama alanlarında bu işi yapmak isteyen üreticilerimizle iş birliği halinde il için konulan hedefleri yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

