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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

27.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Geyve, Sapanca ve Adapazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı.

3 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 533 adet uyuşturucu hap, 41,47 gram esrar, 20,41 gram metamfetamin, 0,54 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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