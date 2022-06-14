Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında dün Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan M.S, M.K, M.B, B.T. ve E.İ'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.B. ve E.İ, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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