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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

14.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında dün Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan M.S, M.K, M.B, B.T. ve E.İ'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.B. ve E.İ, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

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