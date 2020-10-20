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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA HABERLERİ  | 20.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce, 152 personelle şehir genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Erenler ilçesi Yeni Mahalle bölgesinde bulunan 12 ayrı adreste 17 kişiye yönelik operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 155 gram esrar, 44 gram sentetik kannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 27 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

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