Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuriye Mahallesi'nde devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sürücü A.B. ile yanındaki U.K'nin üzerinde yapılan aramada, 80 gram kubar esrar ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramalarda ise 1,5 kilogram kubar esrar ile aparat bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

