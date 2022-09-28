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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuriye Mahallesi'nde devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sürücü A.B. ile yanındaki U.K'nin üzerinde yapılan aramada, 80 gram kubar esrar ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin aracında ve evlerinde yapılan aramalarda ise 1,5 kilogram kubar esrar ile aparat bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Sakarya Hendek uyuşturucu operasyonu kubar esrar

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