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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 08.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında Arifiye ilçesinde operasyon düzenlendi.

H.G'ye ait ikamette yapılan aramada, satışa hazır 3 kilogram 406 gram esrar ele geçirildi.

Bir ruhsatsız tabancanın da bulunduğu aramalar sonucunda gözaltına alınan H.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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