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Sakarya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 229 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı

İHA İHA
02.04.2024 12:12
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Sakarya’da jandarma ekiplerince Mart ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak işlem yapılan 229 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 229 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayı içerisinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 204 olaya müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı. Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 2 kilo 177 gram kubar esrar, 3 kilo 706 gram bonzai, 104 gram metamfetamin, 90 kök kenevir, 196 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 139 kilogram tütün, 39 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 99 bin 200 adet boş makaron, 20 adet makaron makinesi, 3 adet kompresör, 470 adet nargile tütünü, 145 adet puro, 11 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 11 adet tabanca şarjörü ve 86 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 229 şüpheliden 5’i çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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