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Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

06.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen sağlık çalışanı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli Ş.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlının Adapazarı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda skunk, esrar, metamfetamin ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, Sapanca Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalıştığı öğrenildi.

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Memur Sakarya Adapazarı Sapanca uyuşturucu

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