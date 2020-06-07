Sakarya'da vatandaşlar hafta sonunu piknik ve mesire alanlarında geçirdi

Bazı vatandaşlar deniz bisikletine binerken, çocuklar da göldeki ördeklere yem attı. Göldeki bir flamingo da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, havası, doğal güzelliği, gölü, piknik ve dinlenme alanlarıyla adeta cazibe merkezi konumunda olan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'na gitmeyi tercih etti.

Masaların sosyal mesafeye göre ayarlandığını dile getiren Tank, "Vatandaşlarımızın buradan güler yüzlü bir şekilde ayrılması bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Karavanlarıyla gelen vatandaşlarımız var, kamp yapmaya gelenler var, doğa yürüyüşü yapanlar var, bisiklete, deniz bisikletine binenler var. Alanımız, gezi trenimize binerek gezilebiliyor. Buraya gelen halkımız mutlu, biz de mutluyuz." diye konuştu.

- "Hafta sonu kendimizi rahatlatmış olduk"

İstanbuldan karavanıyla gelen Yılmaz Ovacıklıoğlu da uzun süredir karavanlarıyla gezemediklerini, uzun aranın ardından sokağa çıkma kısıtlaması olmayan ilk hafta sonunda dışarı çıktıklarını aktardı.

Yollarda hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirten Ovacıklıoğlu, "Burada rahatız. İnsanlar birbirine yaklaşmıyor. Burada insanlar bilinçli. Yürüyüş yapıyoruz, geziyoruz, aktivitelerimizi yapıyoruz." dedi.

Erdem Özgür ise uzun bir aradan sonra ilk kez doğaya çıkma fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Güzel havadan istifade ederek ailemizle ve dostlarımızla mangal yapalım istedik. Bu süreçte bir hafta sonu kendimizi rahatlatmış olduk. Keyif alıyoruz, göl kenarındayız, güzel vakit geçiriyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz, doğaya çıkın." ifadelerini kullandı.

