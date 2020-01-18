Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Sakarya'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ ile irtibatlı olduğu" iddia edilen H.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya'da gözaltına alındı.
Tekirdağ'a getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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