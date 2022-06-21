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Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

21.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Akyazı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Çatalköprü Mahallesi'ndeki merada bulunan yaralı leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Akyazı Şefliği ekiplerince teslim alındı.

Yaralı leylek, bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı leyleğin buradaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

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