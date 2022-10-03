YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da yaşlılar sağlıklı yaşam için yürüdü

Sakarya'da yaşlılar sağlıklı yaşam için yürüdü

03.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yaşlılar sağlıklı yaşam için yürüdü

Sakarya'da Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan yaşlılar, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından (YADEM) "Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite" temalı etkinlik düzenlendi.

YADEM bünyesinde hizmet alan yaşlılar, sağlık yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için ve sağlık personeliyle Aziz Duran Parkı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Etkinliğin ardından Millet Kıraathanesi'nde söyleşi gerçekleştirildi. Uzmanlar, "hareketin sağlığa etkisi", "aile hekimliği kronik hastalıklar ve HYP", "yaşlılıkta sağlıklı beslenme önerileri" ve "yaşlılıkta fiziksel aktivite önerileri" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Düzenli fiziksel aktivitenin birçok hastalığın engellenmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken uzmanlar, sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda katılımcılara diş muayenesi, kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu ile Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandıSakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama:Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama:
Diyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulunduDiyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulundu
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş etkinlik sakarya il sağlık müdürlüğü

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:53
İkindi
16:08
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.