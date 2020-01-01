YURTHABER
  4. Sakarya'da yılın ilk bebeği doğdu

Sakarya'da yılın ilk bebeği doğdu

SAKARYA HABERLERİ  | 01.01.2020 01:05 | Son Güncelleme

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Ahmet Emin" ismi verildi.

Fezayil ve Nurgül Çakır çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu.

3 kilo 370 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Nurgül Çakır, üçüncü kez annelik sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeklerinin ismini Ahmet Emin koyduklarını ifade eden Çakır, bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde kucağına aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, aynı hastanede doğan 2019 yılının son bebeği olan Doğukan ve Necla Aydın çiftinin oğlu "Yiğit Asaf" ile yeni yılın ilk bebeği "Ahmet Emin"i ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Mekke’nin fethinin 1389’uncu yıl dönümü Sakarya’da kutlandıMekke’nin fethinin 1389’uncu yıl dönümü Sakarya’da kutlandı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 54 yerli otomobile talipSakarya Büyükşehir Belediyesi 54 yerli otomobile talip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020'nin ilk bebeği Sakarya

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Sakarya Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:13

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Dilek Eczanesi
Yenikent
Eser Eczanesi
Merkez
Turhan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Sakarya’da seyir halinde alev alan otomobil yandı

Sakarya’da seyir halinde alev alan otomobil yandı

Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tren Hattından Kablo Çalmak Isterken Suçüstü Yakalandılar

Tren Hattından Kablo Çalmak Isterken Suçüstü Yakalandılar

Ağız Ve Diş Sağlığına Ak Parti’den Katkı

Ağız Ve Diş Sağlığına Ak Parti’den Katkı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.