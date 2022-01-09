Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

Sakarya'da sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Ekipler, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü de bölgede etkili olan sisin içinde görüntülendi.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'nın üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan sis, güzel görüntüler oluşturdu.



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