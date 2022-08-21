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Sakarya'da "yorgun mermi" isabet eden kadın tedavi altına alındı

21.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da "yorgun mermi" isabet eden kadın tedavi altına alındı

Sakarya'da "yorgun mermi" isabet eden kadın tedavi altına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada ayağına "yorgun mermi" isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Sapanca kesimi Göl Mahallesi İstanbul istikametinde bir dinlenme tesisine gelen S.A. (46), ailesiyle burada mola verdi.

Mola sonrası aracına binmek isteyen S.A, bir anda ayağında bir acı hissetti.

Sağ ayağında kanama olan kadın için olay yerine ambulans istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.

S.A. sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası soruşturma başlatan Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili belirleyebilmek için çalışma başlattı.

Sakarya'da

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca anadolu otoyolu dinlenme tesisi yorgun mermi

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