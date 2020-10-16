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Sakarya'da Yunus polislerinin yaralandığı kazaya ilişkin 3 gözaltı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve yanındaki şüpheli ile minibüs sürücüsü gözaltına alındı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinden 2 polisin, yolcu minibüsü ile çarpışarak yaralandığı kazaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Yunus polislerinden kaçarak kaza yapmalarına neden olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İncelemelerin ardından söz konusu aracın yerini belirleyen ekipler, araç sürücüsü ve yanındaki şüpheli ile motosikletli ekibin çarpıştığı minibüsün şoförünü gözaltına aldı.

Araçla kaçan iki şüphelinin ehliyetlerinin olmadığı ve kullandıkları aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Öte yandan, durumu ağır olan polislerden Mehmet Tekcan ile vücudunda kırıklar bulunduğu belirlenen Özkan Aslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Yunus ekibi, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir aracın peşine düştüğü esnada Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsü ile çarpışmış, motosikletten düşerek yaralanan polis memurları Tekcan ile Aslan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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