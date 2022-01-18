YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

18.01.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu.

Arifağa Mahallesi'nde üretici Selami Kılıç, kovanlarına bakmak için geldiğinde yüzlerce arısının telef olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ekipleri, yaptıkları incelemede, arıların nosema hastalığından telef olduğunu belirledi.

Birlik Başkanı Mustafa Ör, Yönetim Kurulu üyeleriyle Kılıç'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ör, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa neden olan "nosema apis" mikroorganizmasının, işçi arıların verimini azaltıp ömrünü kısalttığına dikkati çekti.

Arıların sindirim sistemi yoluyla hücresine giren bu sporların çoğalarak damarları patlattığını anlatan Ör, hastalığın bulaşmasını önlemek için peteklerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ör, "nosema apis" sporlarının asetik asit buharında öldüğüne dikkati çekerek, "Arılı koloniler ile arıcılıkta kullanılan ekipman ve boş kovanlara mutlaka yüzde 80 asetik asit tutulmalıdır." dedi.

Ilıman bölgelerde hastalığın kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Ör, "Kontrol için iyi arıcılık düzenlemeleri, bal mumunun yenilenmesi, peteğin buhara tutulması, ısı uygulaması yapılması ve fumagilin kullanılması gerekmektedir. Bunların yapılmasıyla hastalığın zararlı etkisinden korunmak mümkün olmaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecekGeleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:29
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.