YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi

Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi

SAKARYA HABERLERİ  | 18.10.2020 21:40 | Son Güncelleme

Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi

Sakarya'da Türkiye Eskrim Federasyonunca düzenlenen 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi.

Serdivan Spor Salonu'ndaki turnuvanın ikinci gününde 14 yaş altı erkekler ve kızlar müsabakaları yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu İl Temsilcisi Tekin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 12 yaş altı kız ve erkekler müsabakalarının yapıldığını bugün ise 14 yaş altı kız ve erkeklerin yarıştığını söyledi.

Turnuvaya 7 ilden 107 sporcunun katıldığını ifade eden Aydemir, "Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uyarak sporcularımızı ve seyircilerimizi salona aldık. Bu yıl Kovid-19 nedeniyle müsabakaları lokal yapmak zorunda kaldık. Müsabaka yakın illeri kapsıyor. Şu anda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir illerinden gelen oldu ve Sakarya'dan da katılım sağlandı." diye konuştu.

Müsabakaların ardından sıralamalar şöyle:

12 yaş altı kızlar: 1. Yankı Ergünay, 2. Damla Akgün, 3. Melis Kartal ve Nil Aksan

12 yaş altı erkekler: 1. Onur Saraçoğlu, 2. Mehmet Bertuğ Çeçen, 3. Can İbrahimoğlu ve Sarp Araydın

14 yaş altı kızlar: 1. Nihalsen Erten, 2. Dalya Kıyıcı, 3. Yasemin Toktaş ve Parla Nil Danışoğlu

14 yaş altı erkekler: 1. Mert Ahmet Koç, 2. Alaz Güney Karakaş, 3. Telat Ulaş Ergün ve Ahmet Atilla Yavaş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
Kayserispor’da ilk kırmızı kart
Kayserispor’da ilk kırmızı kart
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:48
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Fakülte Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Yücel Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Aile Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
SAÜ’lü öğretim üyesinden televizyon programı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.