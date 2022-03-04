Sakarya'daki DSİ yatırımları kentin enerji ve tarımsal gelişimine katkı sağlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sakarya'ya son 19 senede kazandırılan su yapılarıyla 45 bin 420 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 45 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, aralarında dünyada "ilk kez uygulanan" projelerin, "en yüksek ve büyük" barajların, "en uzun" sulama kanallarının bulunduğu sayısız tesisi hizmete aldığını belirtti.

Sakarya için sulamanın önemine işaret eden Yıldız, "Bunun için 6 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. Tamamlanmasıyla toplam 36 bin 590 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Sakarya zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında bilgi veren Kaya, "İnşa edilen 10 sulama tesisiyle 45 bin 420 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Sakarya'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 45 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." ifadesini kullandı.

- "Sakarya'ya 2 baraj ve 4 gölet kazandırdık"

Marmara ve ülke tarımının önemli illerinden Sakarya'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 82 tesis ile 1 milyar 74 milyon 586 bin 757 lira yatırım yaptıklarını aktaran Yıldız, bu kapsamda kente 2 baraj ve 4 gölet kazandırdıklarını anlattı.

Vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemine dikkati çeken Yıldız, Sakarya'nın su kaynaklarını değerlendirmek amacıyla 3 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İnşaatı devam eden içme suyu tesisinin tamamlanarak 2 milyon 750 bin kişi için yılda 189,22 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini belirten Yıldız, "Ayrıca taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 57 taşkın koruma tesisiyle 159 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

Yıldız, kentte son 19 yılda kurulu gücü 66,90 megavat olan 9 hidroelektrik enerji tesisini işletmeye alarak senelik 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağladıklarını belirtti.

