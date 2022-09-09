Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu, tutuklu sanık B.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık İ.K, ByLock programını kullanmadığını, sanıklardan bir kişi hariç diğerlerini tanımadığını belirtti.

Sanığın avukatı ise müvekkili hakkında oluşturulan ByLock içeriklerinin güvenilirliğinin bulunmadığını savunarak, buna ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

B.K, sağlık sorunları yaşadığı ve eşi de cezaevinde olduğu için tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanığın avukatı da müvekkili yönünden bütün delillerin toplandığını anlatarak, 3 çocuğunun bakımının sağlanamaması nedeniyle tahliye edilmesini istedi.

Bazı sanık müdafileri, müvekkillerinin dernek üyeliğine ilişkin iddialar yönünden ilgili belgelerde imza incelemesi yapılmasını ve yeterli delilin toplanmış olması dolayısıyla dosyadan ayrılmayı talep etti.

İddia makamı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamı ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Davanın gelmiş olduğu aşamada imza inceleme ve dosyadan ayrılma taleplerinin reddedilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

