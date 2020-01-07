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  4. Sakarya'daki geçici bakımevinde iyileştirilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Sakarya'daki geçici bakımevinde iyileştirilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait sokak hayvanları geçici bakımevinde geçen yıl 1300 hayvan rehabilite edildi, 836 yaralı hayvanın tedavileri yapıldıktan sonra yeniden yaşam alanlarına bırakıldı - Geçen yıl geçici bakım evini ziyaret eden 7 bin 100 kişiden 286'sı hayvan sahibi oldu

Sakarya'da, yaralı ya da bakıma muhtaç sokak hayvanları, büyükşehir belediyesinin açtığı sokak hayvanları geçici bakımevinde rehabilite edilerek, yeniden yaşam alanlarına bırakılıyor.

Yenikent'te hizmet veren bakımevine getirilen sokak hayvanları, uzman veterinerler gözetiminde kontrolden geçiriliyor.

Yaralı ya da bakıma muhtaç hayvanların iyileşmesi için hizmet veren merkezde geçen yıl 1300 hayvan rehabilite edildi, trafik kazası ve benzeri nedenlerle yaralanan 836 yaralı hayvanın da tedavisi yapıldı.

İyileşme sürecinin ardından kısırlaştırılan hayvanların bazıları aşılanıp küpelendikten sonra tekrar yaşam alanlarına döndürülürken, bazıları da sahiplendirildi.

Geçen yıl geçici bakımevini ziyaret eden 7 bin 100 kişiden 286'sı hayvan sahibi oldu.

- Barınak içerisine hayvan hastanesi de kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenikent'teki mevcut bakımevi içinde hayvan hastanesi kurulması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çelebi, projenin yakın zamanda ihaleye çıkarılacağını belirterek, "Burayı daha güzel, sokak hayvanlarına daha üst seviyede hizmet verilecek konuma getireceğiz." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, "Trafik kazası ve çeşitli sebeplerle yaralanan sokak hayvanları, tedavileri yapılıp tekrar yaşama alanlarına bırakıldı. Kediler için de bir kedi evi bulunmakta. Kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şu anda köpeklerimizle birlikte 200 hayvanı barındırabilecek kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce yaralı buldukları ve barınakta tedaviye alınan sokak köpeğinin durumunu görmeye geldiklerini söyleyen vatandaş İbrahim Yılmaz, hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Elif Yılmaz da yaralı sokak hayvanını veterinere götürdüklerini, rahatsızlığı geçmeyince bakımevine geldiklerini belirterek, "Ameliyat edildikten sonra tekrar geleceğiz. Gördük, şu anda iyi. Yetkililere teşekkür ederim, çok yardımcı oldular." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kedi Köpek sokak hayvanları

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