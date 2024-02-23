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Sakarya’daki gizemli yol: Ayağını frenden çeken yokuş yukarı çıkıyor

İHA İHA
23.02.2024 14:10
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde mezarlık çevresinde araba kullanırken aşağı doğru olan yolda kontağı kapatanlar, yokuş yukarı çıkıyor.

‘Gizemli yol’ olarak adlandırılan bölgede incelemeler yapan mühendisler, yokuş olarak görünen yolda yaptıkları ölçümler neticesinde yolun düz ve olayın ’göz yanılması’ndan ibaret olduğunu tespit etti.

Esentepe Mahallesi Sivritepe Caddesi Serdivan Mezarlığı bölgesindeki yolun bir kısmında araba kullanırken aşağı doğru olan yolda kontağı kapatanlar, yokuş yukarı çıkıyor. Erzurum Palandöken Dağı eteklerinde Abdurrahman Gazi Türbesi’ne giden yolun benzerliğiyle dikkat çeken bu yola birçok vatandaş test için geliyor. Bölge halkı tarafından ‘Gizemli yol’ olarak adlandırılan yolda çalışmalar yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İpek ve ekibi, yokuş olarak görülen yolda ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde yolda yüzde iki eğimin olduğu belirlendi.

“YOLDA HERHANGİ BİR EFSANE ÇIKMADI, HER ŞEY GAYET NORMAL”

Yolun birçok vatandaş tarafından test edildiğini görerek konuyu merak eden ve bölgede gerekli çalışmaları yapan İpek, “Ölçüm sonucumuzda normalde buradaki olayın göz yanılması sebebi ile olduğuna şahit olduk. Ölçüm sonucuna göre; her şeyin fizik kurallarına göre olduğunu ve göz yanılmasından dolayı yukarıya doğru olduğu gözüküyor ama normalde aşağı tarafa doğru olduğunu tespit ettik. Onun için araçlarını vitesi boşa aldıklarında aşağı tarafa doğru hareket ettiklerine şahit olduk. Ölçüm sonuçlarına göre yolda herhangi bir efsane çıkmadı, her şey gayet normal” dedi.

“YOL YÜZDE İKİ ORANINDA AŞAĞIYA DOĞRU EĞİMLİ”

Erzurum’daki yolu akıllara getiren bu yolun yüzde iki eğimli olduğuna değinen Metin İpek, “Erzurum’daki durumu çok bilmiyorum ama haberlerden izlediğim kadarıyla oradaki yolda bariz bir eğim var, ona rağmen araç rampa yukarıya doğru hareket ediyor. Orada muhtemelen jeolojik durum var. Ama burada ölçümlerimizin sonunda öyle bir durum olmadığını gördük. Yol yüzde 2 şekilde aşağı eğimli. Burada öyle jeolojik bir durumda yok eğim sebebi ile araç aşağıya doğru hareket ediyor” diye konuştu.

GÖZ YANILMASI OLUYOR”

Yolun farklı açılardan bakıldığında göz yanılması sebebiyle yokuş gözüktüğünü aktaran İpek, “Bu yolda olağan dışı bir durum yok. Burayı test etmeye gelen vatandaşlara bundan sonra test etmemelerini öneriyorum. Göz yanılması oluyor, yolun alt kısmından bakıldığı zaman yol gerçekten bize doğru eğimli gözüküyor. Ama yolun üst tarafına yani bulunduğumuz tarafa geldiğimizde ise o göz yanılgısı da gidiyor aslında. Cihazla yaptığımız ölçümlerle de bu durumu doğrulamış oluyoruz. Bizim insanlarımız maalesef efsanelere, olağan dışı-doğa üstü olaylara inanmayı ve test etmeyi seviyor” şeklinde konuştu.

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