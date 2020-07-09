Sakarya'daki patlamada evleri hasar görenler yaşadıklarını anlattı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından evleri hasar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan parçaların isabet etmesi sonucu Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki evinin tavanında çökmeler oluşan, bazı camları kırılan Cavide Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde koltukta oturduğu sırada büyük gürültü duyduklarını, ilk anda deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

İkinci patlamada koltuğun bile havaya kalktığını anlatan Atak, "Ondan sonra camlarım şakırdamaya başladı. Korkudan o gün hiç içeri giremedik. Çok büyük korku yaşadık. İneğim de korkudan yerden kalkamadı. Evim çöktü, camlarım kırıldı. Yağmur yağınca akşam hiç uyumadım." dedi.

- "Evimin bütün camları kırıldı"

Akarca Mahallesi sakinlerinden Kadriye Ayaz da patlama sırasında hemen dışarı çıkıp etrafa dağıldıklarını söyledi.

Olayı ilk anda deprem zannettiklerini, sonradan fabrikada patlama olduğunu öğrendiklerini aktaran Ayaz, şunları kaydetti:

"Kolay bir şey değil, onu yaşamayan bilmez ama yaşayan böyle zahmeti çeker. Ateş içinde yatıyoruz, uyuyamadık. Kaç akşam oldu dışarıda yattık, dün akşam eve girdik uyuyamadık. Evimin arka tarafı yıkıldı, camlar kırıldı, kiremitler oynadı. İki üç kez geldiler, hasar tespiti yaptılar. Vali Bey de geldi, Allah razı olsun halimizi hatırımızı sordu, yapacak bir şeyimiz yok. Ben nereden bulup yapacağım? Nereden baksan evimin bütün camları kırıldı. Arka kısım komple kırıldı."