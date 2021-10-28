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Sakarya'daki sağlıkçılar erken yaşta felce kliple dikkati çekti

28.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki sağlıkçılar erken yaşta felce kliple dikkati çekti

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, çocukların erken yaşta inme (felç) belirtilerini tanıması ve bu hastalığa karşı farkındalığın artırılması amacıyla video klip hazırladı.

Erken yaşlarda inmenin ne olduğunun rap müzikle anlatıldığı animasyon klipte, hastalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenler yazılı ve sözlü anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nöroloji Kliniği Hekimi Doç. Dr. Türkan Acar, zamanında müdahale edilemeyen inme vakalarının hastalarda kalıcı hasar bıraktığına dikkati çekti.

İnmede erken müdahalenin önemine işaret eden Acar, bu konuda farkındalığın artırılmasıyla kalıcı hasarların önlenebileceğini kaydetti.

Dünyada her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiğini, yaklaşık 6 milyon kişinin de bu sebeple hayatını kaybettiğini bildiren Acar, "Ülkemizde son yıllarda inmeye bağlı kalıcı sakatlık ve ölüm riski, güncel tedavilerin yaygınlaşmasıyla azalma eğilimine girdi. Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur." ifadelerini kullandı.

- 60 yaş üstü bireylerde daha sık görülüyor

İnmenin her yaşta görülebileceğini, 60 yaş üstü bireylerde sıklığın daha fazla olduğunu vurgulayan Acar, ayrıca yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol düzeyi, sağlıksız beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, aşırı alkol tüketimi, madde kullanımı, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları gibi birçok nedenin inme için önemli risk faktörü olduğunu kaydetti.

Hastalığın en sık belirtileri arasında vücudun bir yarısında güçsüzlük, konuşmada bozulma, ağızda kayma, dengesizlik, yürüme güçlüğü ve görme kaybı olduğuna dikkati çeken Acar, bunları yaşayanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini bildirdi.

Acar, inme riskine karşı düzenli egzersiz, günlük 10 bin adım yürüyüş, az tuzlu, az yağlı, bol sebze ve meyve içeren Akdeniz tipi beslenme, düzenli uyku, alkol ve sigaradan uzak durma ve mevcut kronik rahatsızlıkların tedavisini aksatmamanın faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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