YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 08.12.2020 15:11 | Son Güncelleme

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Modern Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çalışan S.Y. ve A.A. ile bir grup arasında çıkan silahlı kavga sonrasında, gözaltına alınan 2 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, grubun akaryakıt istasyonuna geldiği, arbede yaşandığı ve bazı şüphelilerin elinde tabanca ve sopa bulunduğu görülüyor.

- Olay

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 Aralık'ta, Modern Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen grup, burada çalışan S.Y. ve A.A. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile A.A. tabancayla yaralanmış, olaya karışan 8 şüpheli polise teslim olmuş, adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:55
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Demet Eczanesi
Yenikent
İstiklal Eczanesi
Adapazari
Subaşı Eczanesi
Adapazari
Utku Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.