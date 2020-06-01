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Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 01.06.2020 19:02 | Son Güncelleme

Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şerbetpınarı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, Kocaali Adliyesine getirildi.

Şüpheliler İ.K. ve Ş.K, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün Ş.T, Ö.T, C.T, N.T. ve E.T, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen İ.K, Ş.K. ve E.K'yi darbetmişti.

Kavganın büyümesi üzerine İ.K. ve Ş.K'nin tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu C.T. ve E.T. yaralanmış, C.T. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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