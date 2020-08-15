Sakarya'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'ndeki akraba 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2'si ağır 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Ö, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde 2 gün önce akraba 2 grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada R.K, F.K, C.K, Y.Ö. ve G.Ö. yaralanmış, G.Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

