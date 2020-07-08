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Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

SAKARYA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmezken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda verilen mütalaayı tekrarlayarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyeleri ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak izin süre talebinde bulundu.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan'ın avukatı da mütalaaya katıldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Tahliye taleplerinin reddi, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan kurtarılamamıştı.

Dört müştekinin yer aldığı iddianamede, 33 sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10 aydan 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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