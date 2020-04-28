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Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

SAKARYA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Sakarya'da, 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsilen Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarınca ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarından yapılan açıklamada, Erbaş'ın cuma hutbesi için, İnsan Hakları Derneği ve Ankara Barosu başta olmak üzere bazı barolar tarafından halkın inanç ve değerlerine karşı kin ve nefret dolu açıklamalarda bulunulduğu belirtildi.

Yayınlanan bildirinin, hutbenin muhtevasıyla ilgisi olmadığı, milletin değerlerine, dinine, inancına hakaret edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkın inançlarını hiçe sayarak anayasa suçu işlemişlerdir. Üstelik dini değerlerimize dogma diyecek kadar da haddi aşan bir dil kullanarak İslam'a olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Oysa sivil toplum kuruluşları, mensubu olduğu toplumu madden ve manen ileriye taşımak, değerlerine saygılı olmakla mükelleftir. (İnsanlığın, neslin devamının en büyük tehdidi olan sapkın, sapık eşcinsellik fiiller) bu sapkınlığa maruz kalan insanlara insanca muamele edip etmemek ayrı bir olay, bu kötü alışkanlıkları meşrulaştırmak, görünür kılmak ise ayrı bir olaydır. Ankara, İstanbul, İzmir Baro temsilcilerinin ve İHD temsilcilerinin yaptıkları tam da bu sapkınlığı, sapıklığı meşrulaştırma çabasıdır.

Ankara Barosu yönetiminin bu milletin bin yıllık değerlerine, inancına yaptığı dogma nitelemesi ile aşağılamasını bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Halkımızın değerlerinin, İslam'ın ve Müslümanların yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz."

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