Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ operasyonu

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye getirildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Sakarya'da 22 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirilmişti.

