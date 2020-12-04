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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

SAKARYA HABERLERİ  | 04.12.2020 11:47 | Son Güncelleme

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Serdivan ilçesi Adapazarı-Sapanca yolu Beşköprü mevkisinde bir minibüsün viraja hızlı girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras ile Türbe caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada da yokuştan inen servis minibüsüyle panelvanın çarpışması ve panelvanın yol kenarındaki manav tezgahı ile trafik levhasına vurması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Ayrıca paylaşılan görüntülerin sonunda "Kavşaklarda geçiş önceliğine ve hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı verildi.

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