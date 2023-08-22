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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

22.08.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Serdivan ilçesi Çark Caddesi'ndeki kavşakta otomobilin motosiklete çarpması yer aldı.

Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı diğer kaza ise Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Karaman Mahallesi mevkisinde kameralarca kaydedildi.

Aynı ilçenin Çark Caddesi'ne girişteki kazanın görüntülerinde de iki otomobilin çarpışması yer aldı.

Adapazarı'nın Adnan Menderes Caddesi'ndeki kavşakta ise iki otomobilin çarpışması görüntülere yansıdı.

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