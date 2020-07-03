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Sakarya’daki yangına Kocaeli İtfaiyesi’nden destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın bölgesine desteğe gitti.

Sakarya’daki yangına Kocaeli İtfaiyesi’nden destek

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın bölgesine desteğe gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri patlama sonrası olayın gerçekleştiği bölgeye 4 araç ve 9 personel ile intikal etti. 9 kişiden oluşan Kocaeli İtfaiye ekiplerinin yanlarında bir adet 42 metrelik merdivenli, bir adet 18 metrelik köpük kulesi ve iki adet 18 tonluk su tankeri araçları bulunuyor.

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