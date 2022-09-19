Sakarya'daki zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, bir yolcuyu almak için duran şehir içi yolcu midibüsünün arkadan gelen kamyonun çarpmasıyla savrularak, akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan iki otomobille çarpışması yer alıyor.

Dün akşam kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri öğrenilemeyen 11 UC 104 plakalı kamyon, 54 J 0170 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile 16 KEE 75 ve 14 LF 947 plakalı otomobillerin karıştığı kazada, midibüsteki 3 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanmıştı.



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