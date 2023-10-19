Sakarya'dan 9 ayda 152 bin 940 araç ihraç edildi

Bu yıl ocak-eylül döneminde 4 milyar 115 milyon 528 bin dolar dış satıma imza atan Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7'nci sırada bulunuyor.

Çeşitli sektörlerde adından söz ettirerek Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya, en fazla dış satımı, yüzde 88'e denk gelen 3 milyar 625 milyon 495 bin dolarla taşıt alanında gerçekleştirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 9 aylık dönemde üretilen 1 milyon 117 bin 620 taşıtın 748 bin 418'i ihraç edildi.

Sakarya ise ürettiği 191 bin 411 aracın yüzde 79,9'una denk gelen 152 bin 940'ını yurt dışına sattı; böylece, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 17,1'ini, ihracatının ise yüzde 20,4'ünü karşılayarak ülke ekonomisine katkı sundu.

Ocak-eylül döneminde geçen yıl 146 bin 122 otomotiv ihracatı gerçekleştiren Sakarya, bu yıl yüzde 4,6 artışla dış satımdaki yükselişine devam etti.

GÜNDE 701 ARAÇ BANTTAN İNDİRİLDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, 9 aylık dönemde 149 bin 730 otomobil, 1542 midibüs, 1138 otobüs, 108 kamyonet, 678 küçük kamyon, 38 bin 215 traktör olmak üzere toplam 191 bin 411 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 701 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın 9 ayında 149 bin 730 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üretti. Şirket, üretiminin yaklaşık yüzde 91,7'sine denk gelen 137 bin 427 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon olmak üzere toplamda 3 bin 466 araç üretti. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 704 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 128,8 artışla 1611 aracı yurt dışına sattı.

Aynı dönemde 38 bin 215 traktör üreten TürkTraktör ise bunların 13 bin 902'sini ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-eylül döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FirmaÜretimİhracatToyota149.730137.427TürkTraktör38.21513.902Otokar3.4661611Toplam191.411152.940

