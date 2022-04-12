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Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 129 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat

12.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı - İhracatta ilk sırayı 1 milyar 216 milyon 616 bin dolarla otomotiv sektörü aldı

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli illeri arasında bulunan Sakarya'dan, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 392 milyon 278 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, "otomotiv şehri Sakarya", ilk çeyrek ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada yer aldı.

Üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren kent, yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağladı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Kentten yılın ilk çeyreğinde 129 ülke ve 10 serbest bölgeye 1 milyar 392 milyon 278 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 87,3 ile otomotiv sektörü oldu. Sektörde ilk 3 aylık dönemde 1 milyar 216 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı.

Dış satımda ikinci sırada 27 milyon 666 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 21 milyon 585 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 19 milyon 246 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 15 milyon 465 bin dolarla çelik, 15 milyon 170 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Üç aylık dönemde kentten en fazla ihracat 152 milyon 838 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 3,5 azaldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 136 milyon 204 bin dolarla Polonya olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeye geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ise yüzde 43,6 arttı.

Polonya'yı 133 milyon 721 bin dolarla İspanya, 124 milyon 727 bin dolarla Fransa ve 123 milyon 974 bin dolarla Almanya izledi.

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