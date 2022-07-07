Sakarya'dan yılın ilk yarısında ülke ekonomisine yüzde 2,3'lük ihracat katkısı

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 631 milyon 261 bin dolarlık ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sundu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sakarya, ocak-haziran dönemi ihracatında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, söz konusu dönemde başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine yüzde 2,3 katkı sağladı.

Kentten yılın ilk yarısında 147 ülke ve 10 serbest bölgeye 2 milyar 631 milyon 261 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,8 artıran Sakarya, ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

- Otomotiv sektörü, kentin ihracatında zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği kentin ihracatında yüzde 85,7 ile otomotiv sektörü başı çekti. Sektörden ilk 6 aylık dönemde 2 milyar 257 milyon 25 bin dolar ihracat yapıldı.

Dış satımda demir ve demir dışı metaller 63 milyon 971 bin dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri 41 milyon 667 bin dolarla üçüncü, çelik 38 milyon 268 bin dolarla dördüncü, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ise 36 milyon 878 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Bu sektörler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en çok ihracat artışı, yüzde 49,3 ile çelikte gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke ise 313 milyon 264 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 292 milyon 837 bin dolarla Polonya, 252 milyon 704 bin dolarla İspanya, 241 milyon 355 bin dolarla Almanya, 234 milyon 751 bin dolarla Fransa izledi.

